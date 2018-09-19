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Freni boşalan vidanjör yine yola uçtu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, freni boşalan park halindeki vidanjör tali yola uçtu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, freni boşalan park halindeki vidanjör tali yola uçtu. Aynı vidanjörün daha evvel de park halindeyken aşağı uçtuğu öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Erdek girişindeki hafriyat deposunda park halinde bulunan özel bir firmaya ait 10 AJD 70 plakalı vidanjörünfreni boşaldı. Freni boşalan vidanjör 3 metre yükseklikten tali yola düştü. Yola düşen araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Daha önce de aynı kamyonun aynı yerde park halindeyken aşağı düştüğü öğrenildi.

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