Gazetecilerin gözüyle 15 Temmuz akşamını anlattılar

Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği 15 Temmuz direnişinin anlatıldığı panele, A Haber ve ATV Haber Koordinatörü Gazeteci Fatih Atik, Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı Saadet Oruç, Gazeteci Şebnem Bursalı ve Yazar Fatih Akbaba katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği panele, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Ak Parti Bandırma, Gönen ve Erdek ilçe Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşinin ilk konuşmasını yapan Gazeteci Şebnem Bursalı, 15 Temmuz’un bir varoluş destanı olduğunu belirterek “ Türkiye’de ilk kez dini temellere dayalı bir cemaat darbe yapmaya kalkıştı. Sadece siyasi iktidara karşı değil, doğrudan millete karşı bir darbe girişiminde bulundular. Başta medya olmak üzere tüm siyasi partiler ve millet el ele vererek ortak hareket ederek darbeyi önlediler. Bu ülke darbelerde şapkasını alıp giden liderler gördü. Ancak Recep Tayyip Erdoğan darbeye direnerek meydanlara indi” dedi.

A Haber Ankara Koordinatörü Fatih Atik, 15 Temmuz gecesi Ankara’da yaşananları anlatarak “ 15 Temmuz içlerinde Batı ve NATO’nun da olduğu Fetö’nün önderliğinde yapılmak istenen bir darbeydi. O akşam basın mensupları mermiler altında görev yaptılar. Açıkça söylemek gerekirse 15 Temmuz ikinci bir Kurtuluş Savaşı idi. Darbeyi önleyen Türk Milleti Nobel Barış ödülü almalıydı “ şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Saadet Oruç ise, 15 Temmuz’u diplomatik açıdan değerlendirerek “ 15 Temmuz’da Türk Milleti canıyla darbeye karşı çıkarken, ne yazık ki, AB ve ABD darbeye sessiz kalarak sınıfta kalmışlardır. Batı medyası da darbeyi meşru bir darbe olarak adlandırdı. Darbe başarısız olunca da büyük üzüntü duydular. Geçen zaman içinde batının darbe ile olan ilişkileri ise bir türlü aydınlatılmadı. Almanya ancak iki sene sonra darbede Fetö parmağı var açıklaması yapabildi. 15 Temmuz darbesinde bir kısım ulusal basında sınıfta kaldı. Onların gazeteci değil ajan oldukları ortaya çıktı “ dedi.

"15 Temmuz direnişi Çanakkale Ruhunun günümüze yansımasıdır" diyen iletişim uzmanı ve yazar Fatih Akbaba da “ Dejenere olduğu için bazı çevrelerce eleştirilen gençlik o gece sokaklarda darbeyi önlemiştir. Çanakkale savaşında da yok olan gençlik de aynı gençlikti“ diye konuştu.