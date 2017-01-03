Gazi Köse’yi duygulandıran ziyaret

Balıkesir Plevne İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Kayseri’de terör saldırısında yaralanan Er Erdal Köse’yi istirahat ettiği evinde ziyaret etti. Türk Bayrakları ile kendisine sevgi gösterilerinde bulunan çocukları karşısında gören Gazi Köse ise duygu dolu anlar yaşadı.

Balıkesir Plevne İlkokulu öğrencileri, idareci ve öğretmenleri ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Şube Müdürü Yücel Korkmaz, Kayseri’de yaşanan terör saldırısında yaralanan Balıkesirli Er Erdal Köse’yi ziyaret etti. Balıklı kırsal mahallesinde gerçekleşen ziyarete ellerine Türk Bayrağı alarak giden ilkokul öğrencileri Gazi Köse’yi duygulandırdı. Kendisine Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve kendi yaptıkları resimleri hediye eden öğrencilerle zaman geçiren Erdal Köse, duygu dolu anlar yaşayarak konuşmakta zorlandı. Çocuklara ve idarecilere teşekkürlerini sunan Gazi Köse, vatanı bölmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Balıklı Mahallesi’nden ayrılan çocuklar daha sonra Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.