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19 Eylül 2017 14:50

Gaziler Günü Ayvalık’ta kutlandı

96 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ’Gazilik’ unvanı verilişinin yıl dönümü olan Gaziler Günü Ayvalık’ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gaziler Günü Ayvalık’ta kutlandı

19 Eylül 2017 14:50


Ayvalık Cumhuriyet Meydanı’nda saat 13:00’de gerçekleştirilen törende, Ayvalık Kaymakamı Vekili Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, daire amirleri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Hüseyin Köksal, gazi ve şehit yakınları siyasi ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Törende protokol üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu.


Törende konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Hüseyin Köksal, kahraman gazilerin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve tek Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcisi olduğunu vurguladı.


Görüşlerini belirten Başkan Rahmi Gençer "19 Özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın ve bölünmez bütünlüğümüzün simgesi gazilerimize şükran ve minnetlerimi sunuyor, kendilerini saygıyla selamlıyorum."19 Eylül Gaziler Günü" kutlu olsun" dedi.




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