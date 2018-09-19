Gaziler Günü Dursunbey'de Kutlandı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Gaziler Günü töreni Şehitler Anıtı önünde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Şehitler Anıtı'na Kaymakamlık, Garnizon, Belediye ve Gaziler Derneği çelenklerinin sunulması ile devam etti. Törenlere Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkan Vekili Akif Kandemir, İlçe Garnizon Komutan vekili Orhan Karaaslan, Muharip Gaziler Derneği Dursunbey Şubesi Başkanı Ramazan Dur, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Sali, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer, Dursunbey'deki tüm şehit aileleri ile gaziler katıldı.

Kısa ve sade bir şekilde devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Garnizon Komutan vekili Orhan Karaaslan veMuharip Gaziler Derneği Başkanı Ramazan Dur yaptı. Okunan şiirlerin ardından tören son bulurken, protokol törenin ardından Gaziler Derneğini ziyaret etti. Programların ardından Dursunbey Kaymakamlığının gaziler onuruna verdiği yemeğe geçildi.