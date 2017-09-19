Gaziler Günü Edremit’te kutlandı

Gaziler Günü nedeniyle ilk tören Edremit Şehit Hamdibey Meydanında yapıldı. Buradaki törende Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, 19 Motorlu Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Osman Aytaç, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, gaziler, daire müdürleri, askerler ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak Atatürk Anıtına çelenkler sunuldu. Daha sonra bir dakikalık saygı duruşu ardından İstiklal Marşı hep birlikte söylendi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi Ali Çakır yaptı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.Kutlamaların ikinci bölümü ise Edremit Belediyesi’ne ait Güre Afrodit Otel’de gazi, gazi ve şehit yakınlarına yemek verildi.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada “Türk milleti büyük bir millet, Türk Devleti büyük bir devlettir. Birlik ve beraberliğimize karşı zaman zaman içten ve dıştan saldırılar olmaktadır. Fakat Türk milleti birlik ve beraberliğinden ödün vermeyerek bu saldırıları bertaraf etmiştir. Terörden umut besleyenler birlik ve beraberliğimiz karşısında her zaman kaybetmeye mahkumdurlar. Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadelede, 15 Temmuz’da ve terörle mücadelede birçok şehidimiz ve gazimiz var. Vatan için, millet için, kutsal saydığımız değerlerimiz için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum. Bugün ülkemizde ay yıldızlı bayrağımız altında huzur ve güvenle yaşıyor, geleceğe güvenle bakıyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu anlamda şehit ve gazilerimizin emaneti olan yurdumuzu korumak ve sonsuza kadar yaşatmak bizlerin ortak amacı olmalıdır. Türk milleti her zaman şehitlerine gazilerine sahip çıkmış onlarla ilgilenmeyi bir kutsal görev olarak görmüştür. Bizlerde Edremit’te kurum ve kuruluşlar olarak şehit aileleri ve gazilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz” dedi. Okunan duaların ardından yemek sona erdi.