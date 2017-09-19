Gazilerden Başkan Uğur’a ziyaret

Gazilerin gününü kutlayan Başkan Uğur, Çamlık Tepesi’ne yapılan Hilal minareli Şehitler Camii hakkında bilgiler verdi.

19 Eylül Gaziler Günü Balıkesir’de düzenlenen çeşitli faaliyetlerle kutlandı. Atatürk anıtına Vali Ersin Yazıcı, İl Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Başkanı A. Hulusi Karakuz sırasıyla çelenk koydular. Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz’un günün anlam ve önemi ile ilgili konuşması ile tören sona erdi.

Törenler sonrası valilik, belediye ve garnizon ziyaret edildi. Gaziler Derneği yöneticileri ve şehit aileleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’a ziyarette bulundu. Başkan Uğur’a kendilerine verdikleri desteklerden ötürü teşekkür eden gaziler, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler. Gazilerin ülke için savaşa katılarak yara aldıklarını söyleyen Başkan Uğur, “Türkiye’de Kore’den Kıbrıs çıkartmasına kadar gazilerimiz var. Allah onlardan razı olsun. Gazilerimiz inanç ve ruh ile hareket ediyor” dedi.

Hilal Minareli Şehitler Camii Çamlık’ta yükseliyor

Gaziler ve şehit ailelerinin Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı’ndan yapılan çalışmalarla ilgili sorularına cevap veren Başkan Uğur, Balıkesir’in her köşesinden görülecek olan camiye Şehitler Camii ismini vereceklerini söyledi. 2018 yılında ramazanda Şehitler Camii’nde namaz kılacaklarını ifade eden Başkan Uğur, “Avlu Balıkesir’den teleferik ile 2400 metreden oraya çıkacağız. Şehrimize bir değer katmamız lazım. Misafirimiz geldiği zaman götürüp gezdireceğimiz yerler olmalı. Avlu Balıkesir’de kongre merkezi iki hafta içinde açılıyor. Deremizde 5 milyon balık var. Orada yakında balık tutma izni de vereceğiz. Şehitler Camii minaresi Balıkesir için bir anıt olacak. Minare Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılıyor. Balıkesirli kaynakçılar çalışıyor. Balıkesir Üniversitesi’nden hocalarımızda işin başında. 300 ton demir kullanılacak minare için. Balıkesir’e giren oradaki Hilali göreceğiz. 5 bin kişilik cami içi. 5 binde avlusu. 10 bin kişi bir arada namaz kılabilecek” diye konuştu.