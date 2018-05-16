Gazilerden, gazilere ziyaret

Edremit’te Gaziler Derneği kurmak için çaba gösteren; Veysel Bulut İsmail Gönül, Mehmet Ergül, Kazım Ergin, Mustafa Biçer ve Halil İbrahim Koz tarafından gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kıranoğlu ve vakfın üyesi gazi Mehmet Gümüşgül’ün gerçekleşti.

Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; Edremit’te gaziler vakfı yada derneği kurabilmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Veysel Bulut, ancak bu konuda Edremit’te kendilerine yol gösterecek ve yardımcı olabilecek hiçbir kurum yada kişi bulamamaktan yakındı.

Ayvalık Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kıranoğlu’dan Edremit’te bir vakıf yada dernek kurabilmek için yasal formaliteler hakkında bilgi alan Edremitli gaziler, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’dan da kendilerine dernekleşmeleri konusunda ön ayak olmaları ve Edremit genelinde yaklaşık 300 gazinin bir araya gelip, çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlamalarını istediler.

Ziyaret, Ayvalıklı ve Edremitli gazilerin toplu halde hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.