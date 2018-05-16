Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 15:05

Gazilerden, gazilere ziyaret

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Edremitli Kıbrıs Gazilerinden; Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şubesi’ne yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirildi.

Gazilerden, gazilere ziyaret

16 Mayıs 2018 15:05


Edremit’te Gaziler Derneği kurmak için çaba gösteren; Veysel Bulut İsmail Gönül, Mehmet Ergül, Kazım Ergin, Mustafa Biçer ve Halil İbrahim Koz tarafından gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Ayvalık Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kıranoğlu ve vakfın üyesi gazi Mehmet Gümüşgül’ün gerçekleşti.


Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette; Edremit’te gaziler vakfı yada derneği kurabilmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Veysel Bulut, ancak bu konuda Edremit’te kendilerine yol gösterecek ve yardımcı olabilecek hiçbir kurum yada kişi bulamamaktan yakındı.


Ayvalık Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Kıranoğlu’dan Edremit’te bir vakıf yada dernek kurabilmek için yasal formaliteler hakkında bilgi alan Edremitli gaziler, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’dan da kendilerine dernekleşmeleri konusunda ön ayak olmaları ve Edremit genelinde yaklaşık 300 gazinin bir araya gelip, çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlamalarını istediler.


Ziyaret, Ayvalıklı ve Edremitli gazilerin toplu halde hatıra fotoğrafı çektirmelerinin ardından sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç