Gece nöbet tutan polislere sıcak çorba ikramı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece sokakta nöbet tutan ve devriye gezen polis memurlarına Edremit Ülkü Ocakları üyeleri sıcak çorba ikramına bulundular.

Son günlerde polis ve askere karşı yaşanan terör olaylarından sonra birlik ve beraberlik mesajlarını yenileyen Edremit Ülkü Ocakları üyeleri ilçe genelinde gece nöbet tutan ve devriye gezen polislere sıcak çorba ikramında bulunarak her zaman yanlarında olduklarını bir kez daha vurguladılar. Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen tüm yurtta olduğu gibi polis ve askerlerin daima yanlarında olduklarını, bunun için ilçe genelinde nöbet tutan polis memurlarına yanlarında olduklarını hissettirmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.