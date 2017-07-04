Gece Pazarında el emekleri değerleniyor

İskele meydanında kurulan 50 stantta ürünlerini değerlendiren vatandaşlardan bazıları sezonun durgunluğundan yakınırken, bazıları da umutlu olduklarını söyledi.

Burhaniye’de İskele meydanın da kurulan gece pazarı, vatandaşların el emeği ürünleri değerlendirmesine fırsat sağladı. Gece saatlerinde faaliyet gösteren pazarda özellikle hediyelik eşyalar satışa sunulurken, satılan ürünlerin pek çoğu da el emeği göz nuru ürünlerden oluştu. Hediyelik eşyalar satan Fisun Ulucoşkun, ”Gece pazarında tezgah açtık İşlerimiz bayağı kötü. Elişlerine ve oyuncaklara ağırlık verdik. Ama, sadece insanlar bakıp geçiyorlar. Halimiz perişan. İnşallah bundan sonra açılır” dedi. Yasin Çağlar’da, ”3 senedir tezgah açıyorum. Bu sene biraz sezon geç başladı. Sıcaklarda bastırdı. Gelenler arttı ama,işler durgun gibi görünüyor. İnşallah, açılır diye umuyoruz” dedi. Zeytin çekirdeklerinden takılar yapan Gökhan Fırındaoturan ise ”2017 sezonu güzel başladı. Bayram dolayısıyla bayağı güzel kalabalık yaşadık. Yöremizdeki zeytin çekirdeklerini fabrikalardan toplayarak el emeği tespihler, kolyeler ve bileklikler yapıyorum. Daha sonra bayanlarımızın iğne oyalarını değerlendiriyoruz. Sezonun daha güzel geçeceğini tahmin ediyorum” dedi. Ayten Ekmen de ”İskele gece pazarı açıldı. 4 senedir biz buradayız. Ben bu işi 12 senedir yapıyorum. Kendi emeğim olan el yapımı otantik takılar yapıyorum. Doğal taş çalışmaları yapıyorum. Sezon nedense bu sene başlayamadı. İnşallah, iyi olacak diye umuyorum” dedi.