‘Geleceğe gülümsüyorlar”

Mardin’de başlatılan proje kapsamında köyler ve kırsal mahallelerde yaşayan, daha önce tiyatro görmemiş ilkokul çağındaki çocuklara eğitici oyunlar izlettiriliyor. Son olarak Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Çakmak Kırsal Mahallesi ile Gömeç ilçesinin Ulubeyler Kırsal Mahallesi’nde köylü çocuklarla bir araya gelen gruba ilgi büyük oldu. Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daimi Encümeni ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eşref Uslu’nun da izleyicilerin arasında yer aldığı sosyal proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Vizyoner Kadınlar Derneği Genel Sanat Yönetmeni Fatih Küçük, toplumda birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

‘Geleceğe Gülümse’ projesinin de genel koordinatörlüğünü üstlenen Fatih Küçük, “Bu senenin başında Gülçin Mete önderliğinde, Vizyoner Kadınlar Derneği olarak bir araya geldik ve böyle bir projenin çok iyi ve başarılı olabileceğini düşünerek ele aldık. Gülümse Geleceğe Projesi, aslında bir birlik, beraberlik ve kardeşlik projesi. İlk etapta çocuklarımızdan başlamak istedik. Bu duyguları çocuklarımıza aşılamak istedik. Bunu yapmanın da en kolay ve hızlı yolu da tiyatrodan geçiyordu. Bunu uygularken de pedegoglarla bir araya gelerek bir ‘Gülümse Geleceğe’ ismi altında gölgeden gerçeğe yönelik bir oyun tertip ettik. Bunu yaparken de sadece birlik ve beraberliğe değil, aynı zamanda da çocuklarımıza geleneksel sanatımızı da göstermek istedik. Tiyatroda Lazı, Çerkezi, Kürtü, Abazhası gibi bu ülkenin coğrafyasında yaşayan bütün kökler ve insanlarımız yer alıyor. Bu durum Anadolu coğrafyasında 300-400 yıldır da var olduğu için bu karakterler bizim geleneksel Türk tiyatromuzda zaten işleniyordu. Biz buradan yola çıkarak, geleneksel Türk tiyatrosundaki karakterleri Nilüfer Erkanlı’nın yazdığı oyunla bir nevi modernize ettik. Kendisinin eline ve emeğine sağlık. Geleneksel karakterleri modern olarak günümüzün aktarımlarının içerisine yerleştirdi ve bunun sonucunda çocuklara biz; birliği, beraberliği bu karakterlerle anlatmaya karar verdik. Çok da güzel oldu” dedi.

Eşi Nilüfer Erkanlı ile birlikte oyunu hazırlayan ve yöneten Hüseyin Erkanlı ise, “Bu oyunu eşim yazdı. Ben de yönetiyor ve oyuncular arasında sahnede yer alıyorum. Köydeki çocuklarımıza, tiyatro ile hiç tanışmamış olan çocuklarımıza ulaştırmak istedik. Türk tiyatrosunun temeli, perdeden gerçeğe geçiş, Kavuklu ile Pişakar’ın, Karagöz ile Hacivat’ın bütünlemesi nasıl oluyor; bunu gördük. Öyle bir çalışma yaptık. Bu güne kadar Balıkesir genelindeki 19 köye ulaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Oyunun içeriğinde birlik ve beraberlik temasını işliyoruz. Biliyorsunuz; Türkiye’de değişik kökenlerde etnik gruplara mensup insanlar var. Bu etnik grupların bir şeyler başarabileceğini, aynı topraklar içerisinde dostça ve birlik içerisinde bir işletme açılabileceğini gösteriyor çocuklara. Oyunun finalinde Türk bayrağı açılıyor. Bayrak çatısı altında hepsi birlikte bir zafere ulaşıyorlar” diye konuştu.