Geleceğin bilim adamları Burhaniye’de buluştu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda 11 ilçedeki 20 okuldan gelen 30 öğrenci 5 günlük çalışmalarına törenle başladı.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Salonu’nda düzenlenen törene Belediye Başkanı Necdet Uysal, BUBYO Müdürü Doç.Dr.Oğuzhan İlban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent, Proje yürütücüsü Cemile Çakır, hayırsever Nazmi Yarış ve projede görev alan akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, projede görev alan öğrencilerin geleceğin bilim adamları olacaklarını söyledi. Öğrencileri Burhaniye de ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan Başkan Uysal, “Sizlerin çalışmalarınızı çok önemsiyorum. Burada çok başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum. Sizlere destek olan akademisyenlere ve proje yürütücüsü Cemile Çakır’a teşekkür ediyorum.Sizleri ağırlamaktan mutlu olacağız” dedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent’de projede görev alan öğrencilere başarılar diledi. Proje yürütücüsü Cemile Çakır, proje ili ilgili bilgiler verirken, öğrencilere Balıkesir Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesinden akademisyenlerin yardımcı olacaklarını anlattı. Cemile Çakır, 5 gün devam edecek çalışmalar sırasında çok sayıda deney yapılacağını anlattı.