Gelecek senin İmam Hatiplim programı yapıldı

Yılı Kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Gelecek Senin İmam Hatiplim” adlı program, Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program; Ankara Beştepe Millet Camii İmam-Hatibi Adem Kemaneci'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, sema gösterisi, şiir ve çocuk şarkıları, ilahiler ve Grup Yürüyüş konseriyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Balıkesir İmam Hatip Okullarının Kuruluşunun 60.Yıl dönümü Kutlama Etkinlikleri çerçevesinde ilimizde üç gündür dolu dolu programlar icra edildi. Ve bugün bu programların finalini gerçekleştiriyoruz. Finali bu salonda böylesine muhteşem bir kalabalık karşısında gerçekleştirmiş olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk Çünkü İmam Hatipler olarak bu günlere kolay gelmedik; yıllarca hep bugünlerin hayalini yaşadık. Bugün bu güzellikleri nasip eden Rabbime sonsuz hamd ediyorum. Bu güzel programların vücut bulmasında emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Bu vesile ile Ahmet Karatoprak Hocamız başta olmak üzere Balıkesir'deki İmam Hatip Okullarımızın bugünlere gelmesindeki çok emekleri olan hocalarımızı, hayırseverlerimizi ve İmam Hatip sevdalılarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

Grup Yürüyüş'ün ezgileriyle renk kattığı program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye verildi. Kurtdereli Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cemal Kocataş, Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Cengiz ve Mustafa Uras, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Solak, Balıkesir İmam Hatip Okulları Platform Başkanı Halil Taş, idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı.