’Geleneksel Çiftçi Hayrı’na Yargıtay Başkanı Cirit de katıldı

Camide okunan mevlit ve duanın ardından yağmur duası yapılırken, başlayan yağmurda çiftçileri sevindirdi.

Dutluca’daki düzenlenen çifti hayrına, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Kaymakam Hüseyin Öner ve Belediye Başkanı Necdet Uysal da katıldı. Hayırda, namaz öncesi yöresel düğün yemekleri ikram edilirken, namaz sonrasında da etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Pilav dağıtımı da İmam Yusuf Karadoğan’ın öncülüğünde okunan tekbirlerle yapıldı. Yemekler, belediyenin yaptığı kapalı alanda köylü kadınlar tarafından hazırlanırken, kadınlar Başkan Uysal’a teşekkür etti. Dutluca’nın geleneklerini yaşattığını anlatan AK Parti’li Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Dutluca, çok güzel adetlerimizi yaşatan bir köyümüz. Burada, bereketli bir yıl için dualar yapılıyor. Akabinde yemekler yeniyor. Pilav hayrı yapılıyor. Bu köyümüzde Ramazan ayında 30 gün iftar yemekleri çıkar. Gördüğünüz gibi burada belediyemiz de katkı sağladı. Kadınlarımız birlikte yemekleri pişirirler. Onların çok güzel bir dayanışması vardır burada. Biz de belediye olarak bunu bütün köylerimize yaymak istiyoruz. Birlik beraberlik içinde yemekler yapılıyor. Yemekler yeniyor, dualar yapılıyor. Bakın, Yüce Allah yağmur da yağdırdı. Çünkü zeytinler bağladı artık. Onun için, bugün yağan yağmur altın değerinde. Yani bu hayır dualarda. Yüce Allah katında sonuç verdi diyelim. 380 nüfuslu bu köyümüzde bu birlik ve beraberliği yaşıyoruz. Burada, Türkiye’nin ihtiyacı olan birlik beraberlik ruhu var. Bunu burada görüyoruz. Bugün hayrımıza Burhaniyeli olan Yargıtay Başkanımız İsmail Rüştü Cirit de katıldı. Bu gelenekleri yaşatanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtar Hüseyin Yılmaz ise, "Senelerden beri bu köy hayrımızı her sene yapıyoruz. Bu sene de yaptık. 8 kazan pilav yaptık. Hepsi de yendi. Hayrımıza katılan misafirlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Emekli imam Muharrem Kaya ise "Bu hayırlar asırlardan beri bir adettir. Anane olarak devam edip gelmektedir. Hem baharın gelişini hem ekinlerimizin, ağaçlarımızın yağmur bulup bereketli olmasını temin etmek için ve Cenabı Hak’tan rahmetini istemek için tertip ediyoruz. İnsanlar bu hayır vesilesiyle çeşitli yerlerden buralara gelip hem tanışıyorlar hem birbirleriyle kaynaşıyorlar. Bu, hem manevi hem maddi olarak bizlere katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.