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15 Eylül 2017 13:53

Geleneksel Kıyı Balıkçı Teknelerinin Desteklemesi Başladı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü , Geleneksel Kıyı Balıkçı Tekneleri için destekleme uygulamasının başladığını açıkladı.

Geleneksel Kıyı Balıkçı Teknelerinin Desteklemesi Başladı

15 Eylül 2017 13:53

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçıların 3 Kasıma kadar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne başvurmaları istendi.


Burhaniye İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdal Aldağ imzası ile yapılan açıklama da 2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği, deniz ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak destekleme ile ilgili tebliğ 13.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Destekleme kapsamında Su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nde (SUBİS) kayıtlı, 1/1/2017 tarihinde geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi’ne sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile iç sulardaki tüm balıkçı gemileri destekleme kapsamındadır.”denildi.




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