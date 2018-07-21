Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Balıkesir
  •  » Genç Asteğmen, Otomobiliyle Çarptığı Köpeği Yol Kenarına Taşırken Bir Başka Otomobilin Altında Kalarak Can Verdi
21 Temmuz 2018 11:28

Genç asteğmen, otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına taşırken bir başka otomobilin altında kalarak can verdi

Ankara’da görevli 22 yaşındaki asteğmen otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekip yardım etmek isterken bir başka otomobilin çarpması neticesi hayatını kaybetti.

Genç asteğmen, otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına taşırken bir başka otomobilin altında kalarak can verdi

21 Temmuz 2018 11:28

Genç asteğmenin ölüm haberini alan Ayvalık’taki ailesi adeta yıkıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 22 yaşındaki asteğmen Umut Özkan, 34 BBV 648 plakalı otomobili ile Tulumtaş mevkisi İncek köprüsü üzerinde seyir halindeyken yola aniden fırlayan bir sokak köpeğine çarptı.


Kazanın ardından otomobilinden inerek köpeği yolun kenarına çekmeye çalışan Özkan’a aynı istikamette seyreden Erdoğan Ç. yönetimindeki 06 SGU 41 plakalı araç çarptı. Özkan’a çarpan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.


Askerliğini asteğmen olarak yaptığı öğrenilen Umut Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Erdoğan Ç. ile aynı araçtaki Ersin Erhan Y. ise yaralandı.


Kazada hayatını kaybeden Umut Özkan’ın acı haberi Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova mahallesindeki yakınlarını yasa boğdu. Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde Bilgisayar Bölümü’nden mezun olan Özkan’ın kendisi gibi gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Ağrı’nın kırsal köylerinde ve mezralarında yaşayan öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve eğitim malzemesi temini gibi bir çok sosyal projeyi yürüttüğü öğrenildi. Özkan’ın ani ölümü ailesinin yaşadığı Altınova’nın yanı sıra Ayvalık’ta büyük bir üzüntüyle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
35
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç