Genç astsubay hastalığa yenik düştü

Çelik’in cenazesi memleketi Dursunbey’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde iki yıldan bu yana astsubay olarak görevini sürdüren 26 yaşındaki Can Çelik, yaklaşık 8 ay önce yakalandığı hastalığa yenik düştü. Edinilen bilgiye göre, 8 ay önce bir anda rahatsızlanan ve ilik kanseri teşhisi konulan Çelik, Ankara’da bulunan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi görüyordu. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde ağırlaşan Astsubay Can Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

26 yaşındaki astsubayın ölüm haberi memleketi Balıkesir’in Dursunbey ilçesini yasa boğarken, şahsın ailesinin de Ankara’da olduğu öğrenildi. Genç askerin Dursunbey’e bağlı Beyel Mahallesi’nde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı ve askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.