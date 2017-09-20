"Genç Çiftçi projesi" ile kendi işlerini kurdular

Tarımda sürdürebilirliğin sağlanması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı hedefleyen Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yürüttüğü "Genç Çiftçi projesi" kapsamında Manyas’tan 11 genç çifti projeden yararlandı. Genç çiftçilerin 9’unun hayvancılık ve 2’sinin ise bitkisel üretim alanında desteklendiği belirtildi. Bitkisel üretim dalında Fırat Danışman ve Zafer Yılmaz’a 30’ar bin lira hibe desteği sağlandı.

Manyas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ramazan Alan ile projelerden sorumlu Ziraat Mühendisi Hıdır Süve, bitkisel üretim yapan iki genç girişimcinin proje alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Salur kırsal mahallesinde 644 metrekare alanda örtü altı yetiştiriciliği yapacak olan Fırat Danışman’ın babası Mehmet Danışman, İstanbul’da çalıştıktan sonra Salur’a yerleşmeye karar verdiğini, daha önceden satın aldığı iki dekar tarlaya oğlu için sera kurmaya karar verdiğini söyledi.

Hibe almaya hak kazanan Zafer Yılmaz ise, "Daha önceden çiftçilik, hayvancılık, koruma kesimlerinde ve özel ağaçlandırma sahalarında çalıştım. Bu arada çalışırken bu projeyi duydum, başvurdum. Projem kabul edildi. Atıl durumdaki 10 dekar araziye 100 ceviz fidanı diktim. Kasım ayında yine ceviz ekeceğim. Orman Bakanlığı’na da müracaat ettim, izin çıkarsa fidan ekim alanını genişleteceğim. Buraya 400 metre mesafedeki kaynaktan su getirmek için depo yaptım, damlama su ile suyu tasarruflu kullanacağım" dedi.