Genç çiftçilere büyükbaş hayvanları teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamındaki 2018 Yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programından yararlanacak Erdek'te 6 çiftçi büyükbaş hayvancılık hibe desteği almaya hak kazandı.

Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş, yaptığı açıklamada, proje kapsamında 6 genç çiftçiye, beşer tane olmak üzere toplam 30 büyükbaş hayvan ile dağıtımının yanı sıra 1 üreticiye de 40 adet arılı kovan ve ekipmanları tesliminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Genç Çiftçi Projesiyle, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlanmasının hedeflendiğinin altını çizen Işıktaş, şunları ifade etti: "Önce ki yıldan itibaren uygulanan Genç Çiftçi projesinin verimli olması ve amacına ulaşması için İl ve İlçe Proje Yürütme Birimlerimiz tarafından sürekli takibi yapılıyor. Bizlerde İlçe Müdürlüğü olarak her zaman çiftçilerimizin yanındayız" dedi.

Büyükbaş hayvanlarını teslim alan genç çiftçiler de bakanlığın ve ilçe müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirttiler.