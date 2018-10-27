İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç Çiftçilerin hayalleri gerçek oluyor

Tarımda genç çiftçilerin, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Balıkesirli 31 Çiftçiye 155 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.

Tarımda genç çiftçilerin, gelir düzeyinin yükseltilmesi ve genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya konulan "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Balıkesirli 31 Çiftçiye 155 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınma destekleri dahilinde yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi kapsamında hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan Balıkesirli genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı Balıkesir Hayvan Pazarında gerçekleştirildi. Balıkesir Tarım Orman İl Müdürü Gültekin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada; "Her zaman söylüyoruz, kalkınmanın yolu kırsaldan, kırsalı kalkındırmanın yolu da kırsalda ki genç çiftçileri ve genç kadın çiftçileri kalkındırmadan geçer. Bunun bilincinde olan Bakanlığımız bu sorunu çözme adına kırsaldaki üretken iş gücü ve nüfusun göç etmesi sonucu oluşan nüfus yoğunluğunda ki azalmayı önleme, kırsalda genç girişimcileri destekleme, istihdamı sağlama, alternatif gelir grupları oluşturma, yerel kalkınma kapasitesinin oluşmasına katkı sağlama adına 2006 yılından günümüze Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yapılan hibeler, 2016 yılından bu günede genç çiftçi desteklemeleri kapsamında yapılmaktadır. Yatırımcı bir kuruluş olmamamıza rağmen ciddi manada destek veriyoruz. Bu desteklemelerimizi üreticilerimizle paylaşmak istiyoruz. Kırsalımızı dolayısıyla ülkemizi kalkındırmaya çalışıyoruz" dedi.


Konuşmalardan sonra Vali Yardımcısı Bayramali Köse, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Lokman Gültekin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Özen, Karesi Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Kepsut Kaymakamı Murat Atıcı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, TKDK Koordinatörü Mehmet Zahid Döğdü ve protokol üyeleri genç çiftçilere temsili hibe çeklerini verdi. Tören, hak sahiplerine büyükbaş hayvanların dağıtılmasıyla sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.