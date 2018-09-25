Genç Kızılaycılar itfaiyecileri unutmadı

Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler İtfaiye Haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, itfaiyecilerin itfaiye haftasını kutladı.

Genç Kızılay Balıkesir İl Başkanı Burhan Alkan ve bir grup gönüllü genç, İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ettiler. Şube Müdürleri Hüseyin Kurt, Oktay Çapan ve Muharrem Mamak tarafından karşılanan Genç Kızılaycılar İtfaiye personeline çiçek takdim takdiminde bulunarak, itfaiye haftasını kutladılar.

Başkan Alkan , ‘'İtfaiye personeli çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Başta yangın felaketi olmak üzere, tüm doğal afetlerde insanımız ve tüm canlıları koruyup onlara siper oluyorlar. Her türlü felaket ve acil durumlarda kendilerinin hayatlarını tehlikeye atarak, mesai kavramını gözetmeksizin çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyor, çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum'' dedi.

Müdahale ve Afkom Şube Müdürü Hüseyin Kurt ise yaptığı açıklamada bu özel haftamızda bizi yalnız bırakmayan Genç Kızılaycı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, Bizlerde Kızılay gibi köklü bir kurumun yakından takipçisiyiz ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduk ve inşallah bundan sonra da Kızılay ile birçok projemiz ve etkinliğimiz olacaktır'' diye konuştu.