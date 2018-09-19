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Genç Kızılaycılar'dan gazilere ziyaret

Balıkesir Genç Kızılay üyesi gençler Gaziler Gününde gazileri ziyaret etti.


Balıkesir Kızılay Şubesinin genç üyeleri Gaziler Gününde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret ederek ellerini öptüler. Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Burhan Alkan ve bir grup gönüllü genç, Hasan Baba Çarşısında bulunan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesini ziyaret ederek, Dernek Başkanı Ali Hulusi Karakuz ve yönetim kurulunda bulunan gazi büyüklerine çiçek takdim ederek, günlerini kutladılar. Başkan Alkan, “Bu toprakları bizlere vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta bulunan gazilerimize de saygı ve şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

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