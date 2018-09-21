Genç öğretmen çift trafik kazasında hayatını kaybetti

Bursa'da görev yapan genç öğretmenler, ziyaret için geldiği Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafik kazası geçirdi. Başka bir otomobile çarparak tarlaya uçan araçta bulunan öğretmenler hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; Bandırma-Bursa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Bandırma'dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman (27) idaresindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, öğretmen İsmail Yaman olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan öğretmen eşi Esra Duman Yaman (28) ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ise yaralandı. Kazada otomobilde bulunan İsmail Kepnek ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada, ağır yaralı olarak Balıkesir'deki hastaneye kaldırılan Esra Duman Yaman ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden İsmail Yaman'ın Bursa'nın Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulunda müdür yardımcısı, eşi Esra Duman Yaman'ın ise Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel öğretim öğretmeni olduğu öğrenildi.