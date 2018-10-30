Genç Önderler, Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti

Balıkesir Üniversitesinde okuyan Genç Önderler teşkilatına bağlı öğrenciler Müdür Arıcıoğlu'nu ziyaret etti.

Genç Önderler teşkilatına bağlı öğrencilerin ziyaretinden memnun olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, üniversite teşkilatındaki gençlerin müdürlüğün imkanlarından faydalanabileceğini belirterek, “Sadece sportif aktiviteler ve spor salonlarımız değil, ayrıca gençlik merkezlerimizde ki sosyal faaliyetler, çalışmalar ve projelerimizden aktif olarak faydalanabilirsiniz. Öğrencilerimizin sportif imkanlarla sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve ders dışındaki zamanlarınızı da en iyi şekilde değerlendirmenizi amaçlıyoruz” dedi.

Bireyselliğin ön planda olduğu günümüzde toplumsal fayda için farklı faaliyetlerde yer almak ve bu sayede takım çalışması, paylaşım ve biz duygusuna önem verdiklerini anlatan Genç Önderler üyesi öğrenciler Müdür Arıcıoğlu'na desteklerinden ve ve ilgilerinden dolayı teşekkür ettiler.