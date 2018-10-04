Genç yaşında vefat etti, 7 cana umut oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden 28 yaşındaki genç sağlık çalışanı, ailesinin bağışladığı organları sayesinde 7 ayrı hastaya umut oldu.

Bandırma'da bir sağlık kuruluşunda çalışan 28 yaşındaki hidrosefali hastası O.D. rahatsızlandı. Bandırma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç sağlık çalışanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç yaşta veda ettiği ömrü boyunca başka insanların sağlıklı bir hayat sürmesi için çalışan O.D. bu kez de ailesinin organ bağışına izin vermesinin ardından organları ile sağlığına kavuşmayı ümit eden hastalara umut oldu.

Bursa Organ Nakil Koordinatörlüğü ile iletişime geçen Bandırma Devlet Hastanesi yetkilileri, O.D.'nin kalp, böbrekler, akciğer, karaciğer ve göz kornealarını Ankara ve Bursa'da organ bekleyen 7 ayrı hastaya nakletmek için sabah saatlerine kadar süren bir heyecanlı bir mesai yaşadı.

Ankara'da hazırlanan ambulans uçak ile Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nden havalanan iki sağlık ekibi Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne gece 03:00 sularında inerek Bandırma Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Aynı zamanda Bursa'daki biri özel iki farklı hastaneden üç sağlık ekibi de yine Bandırma'ya ulaştı.

Hayattayken yakınlarına organlarının bağışlanmasını vasiyet etmiş

Gece yarısı hastaneye intikal eden ekipler genç ömründe hayata tutunamayan O.D.'nin kalp ve akciğerini Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, böbreklerini ve karaciğerini Bursa'daki bir özel hastaneye, göz kornealarını ise yine Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne naklederek bu hastanelerde hayata yeniden bağlanma umudu ile bekleyen 7 hastaya nakletti.

Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muzaffer Şenveli sabahın ilk ışıklarına kadar süren hayat operasyonunu anlattı. Şenveli, " Yoğun bakımımızda takip ettiğimiz sağlık çalışanı bir hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Ekibimizin yoğun çalışması sonucu ailesinin de diğer hasta vatandaşlarımıza bir sağlık kapısı olması ve yeniden hayatlarının düzene kavuşması için vefat eden hastamızın yakınları organlarını bağışladılar. O nedenle hasta yakınlarına çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden sağlık çalışanımız hayattayken eşine kendisinin bir rahatsızlığı oluşursa organlarının bağışlanması için vasiyet etmiş. Yakınları da sevdikleri bu insanın vasiyetini yerine getirmek üzere toplandı. Şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde 7 insanımız tekrar sağlığına kavuşacak. Şu anda 7 aile heyecanla hem üzücü hem de mutluluk verici olayı paylaşmak için heyecanla bekliyorlar. Hastamızın böbrekleri ve karaciğeri Bursa'da Acıbadem Hastanesi'ne, korneaları Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, Ankara'dan gelen iki ekip ile de kalp ve akciğerleri de Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'nde organ nakilleri yapılacak ve 7 vatandaşımız önümüzdeki günlerde inşallah sağlıklı bir hayata tutunacaklar." dedi.

Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Salih Gülten ise "Bir donör organizasyonu için Bandırma Devlet Hastanesi'ne geldik. Çok büyük bir emekle, uğraşla maalesef hayatı kurtulmamış bir donörümüzün organlarını almaya geldik. Buradan tebrik ediyorum. Organ çıkaran hastaneler iyi hastanelerdir. Bütün emekler sarf edildikten sonra ancak donör operasyonları yapılabilir. İnşallah can olacağız hastalarımıza. Bunun için bir karaciğer, iki böbrek ve akciğer ekiplerimizce alınıp alıcıları ile buluşturulacak" dedi.