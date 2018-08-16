Gençer, Orman yangınlarını gündeme taşıdı

birleşiminde konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer son zamanlarda Ayvalık’ta meydana gelen orman yangınları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer çevre komisyonundan destek isterken tabiat parkına giriş çıkışlarda mutlaka kontrollü giriş sağlanması gerektiğini söyledi.

Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer; “Her yaz yaşandığı gibi bölgemizde artan orman yangınları konusunda meclisimizin çevre komisyonundan destek istiyorum. Maden Adamızda yaşanan yangından 4 gün sonra Cennet Tepesi, 11 gün sonra Bağyüzü köyünde ve son olarak dün Alibey Adamızın Çataltepe Mevkiinde yangın çıktı. Cunda adamızda 1 hektarlık alan tahrip oldu. Bölgedeki yangın havadan ve karadan yapan müdahale ile kontrol altına alındı. Adeta ciğerimiz yandı. Çok üzüldük ama yangın hızlı bir şekilde bastırıldı.

Yangınların çıkması çok üzücü, can ve mal kaybının olmaması tek tesellimiz ama yangında küle dönen bitki örtüsünü ve canlıların acısını en derinden hissediyoruz. Hepimize büyük geçmiş olsun. Kentimizde ardı arına yaşanan bu yangınlar gösteriyor ki ağaçlık alanlarda çok daha dikkatli olmalıyız. Yaşadığımız yangınlarda çıkış nedenleri netlik kazanmasa da ihmal ve kasıtla meydana geldiği için kesinlikle tabiat parkı sınırları içinde ateş yakılmaması piknik ve kamp yapılmaması tabiat parklarımızın özellikle karakterinin bozulmadan korunması için giriş ve çıkışların mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor.

Bu nedenle korumanın sağlanması için 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu hükümlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bahsettiğim alan Türkiye’nin en büyük doğal park alanıdır. Milli Park alanıdır. 17 bin 900 hektardır. Yaklaşık olarak 5 girişi vardır. Bu girişlerin ikisi Hakkı Bey Yarım Adasında, üç tanesi Patriça bölgesindedir. Eğer kanun uygulanır bu girişlere bakanlık tarafından kapı yapılırsa ve denetleme altına alınırsa bu yangınların büyük ölçüde biteceğine inanıyorum. Eğer bu tedbirleri almadığımız takdirde Ayvalık’ta bizim tabiat parklarımızda hiç orman ve bitki örtüsü kalmaz. Burada endemik bitki örtüsü yanında, zeytinlikler ve çam ormanları var. Çok güzel bir doğa yok olup gidecek. Buraya gelen ziyaretçiler çadır kurup ateş yakıyorlar. Geniş bir alan inanın takibi çok zor. O yüzden bu giriş kapılarının yapılıp uygulamaya geçmesini istiyoruz. Büyükşehir Belediyesinin Çevre komisyonu ile gerekli yazışmaları yapmasını ve desteğini istiyoruz” şeklinde konuştu.