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24 Mayıs 2018 11:30

Gençler için spor alanları yapılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi tarafından yapılan spor alanları gençlerin hem sağlıklı bir yaşam sağlamalarını hem de sosyalleşmelerine yardımcı olacak.

Gençler için spor alanları yapılıyor

24 Mayıs 2018 11:30


Edremit Belediyesi tarafından yapılan spor alanlarını inceleyen Belediye Başkanı Kamil Saka “Gençlerimizin vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleri; zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını, kapalı alanlarda bilgisayar ya da televizyon başında gereğinden fazla vakit geçirmelerini engeller, takım oyunlarına yönelerek hem sosyalleşmelerini hem de birlikte hareket etmelerini sağlar. Biz de bu bilinçle ilçemiz genelinde gençlerimizin gönüllerince spor yapabilmeleri için yeni alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalardan biri olan Altınoluk Türkan Saylan Parkı içerisindeki basketbol sahasını da tamamlayarak hizmete sunduk. Kısa süre içerisinde parkın içerisinde bulunan voleybol sahasını da tamamlayacağız. Her yaştan yurttaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.”dedi.




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