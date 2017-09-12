Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:21

Gençler sahillere dikkat çekti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir gurup genç belediye ile iş birliği yaparak sahilde temizlik kampanyası düzenledi.

Gençler sahillere dikkat çekti

12 Eylül 2017 14:21

Temizlik kampanyasına katılan Başkan Saka “Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları bu sosyal sorumluluk projesi için gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu güzel doğaya hep birlikte el ele sahip çıkacağız.” Dedi.


Edremit ilçesinde yaşayan lise ve üniversite öğrencilerin çevre bilincini yaymak üzere belediye desteği ile yapılan çevre temizliği Akçay Mahallesi Son Durak mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da katıldı.


Sakar “Edremitli bir grup öğrencimizin, Edremit Belediyesi iş birliğiyle vatandaşların dikkatini çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için sahil boyunda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında gençlerimizle birlikteyiz. Bizleri yarınlarda temsil edecek gençlerimizin çevreye olan duyarlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini, azimlerini ve çalışkanlıklarını gördükçe yarınlara olan inancım daha da artıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi "Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum". Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları bu sosyal sorumluluk projesi için gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu güzel doğaya hep birlikte el ele sahip çıkacağız.”dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç