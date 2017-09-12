Gençler sahillere dikkat çekti

Temizlik kampanyasına katılan Başkan Saka “Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları bu sosyal sorumluluk projesi için gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu güzel doğaya hep birlikte el ele sahip çıkacağız.” Dedi.

Edremit ilçesinde yaşayan lise ve üniversite öğrencilerin çevre bilincini yaymak üzere belediye desteği ile yapılan çevre temizliği Akçay Mahallesi Son Durak mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka’da katıldı.

Sakar “Edremitli bir grup öğrencimizin, Edremit Belediyesi iş birliğiyle vatandaşların dikkatini çekebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için sahil boyunda gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında gençlerimizle birlikteyiz. Bizleri yarınlarda temsil edecek gençlerimizin çevreye olan duyarlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini, azimlerini ve çalışkanlıklarını gördükçe yarınlara olan inancım daha da artıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi "Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum". Çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları bu sosyal sorumluluk projesi için gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu güzel doğaya hep birlikte el ele sahip çıkacağız.”dedi.