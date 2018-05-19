Gençler su altına Atatürk için daldı Türk Bayrağı açtı

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleşen dalış etkinliğine; Kuzey Mavi, Prodivers ve Ayvalık 3 Sea Dalış Eğitimi Okulları da gönüllü olarak destek verdiler.

İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nden 15, Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 10 ve Ayvalık Gençlik Merkezi öğrencileri ile Küçükköy Kick Boks Kulübü sporcularından 5 sporcu olmak üzere 30 gencin gerçekleştirdiği dalış Ayvalık’ın Ege Denizi’ndeki 22 adasından biri olan İlyosta Adası açıklarında gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta aldıkları eğitimin ardından ilk kez denize dalan sporcuların son derece heyecanlı oldukları dikkatlerden kaçmadı.

Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Cem Hamzaoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile 36. Gençlik Haftası programı çerçevesinde Atatürk ve Gençlik Dalışı’nı gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

9 Eylül Üniversitesi’nden gelen Anıl Polut alı öğrenci, önemli bir günde güzel bir etkinliğe imza attıklarını ifade ederek, “Atatürk’ün de bizden beklediği gibi, güçlü ve sağlıklı bir nesilin bir ferdi olmak beni de son derece memnun ediyor. Bizi böylesi anlamlı bir etkinliğe davet eden Ayvalıklı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören Ali Berk Hamzaoğlu adlı öğrenci de; “Burada Atatürk’ün bize gösterdiği yolda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sevdiğimiz sporlardan biri olan scuba diwing dalışı yapmaktan son derece mutluyum. Buradaki amacımız bu bayramı bize armağan eden Atatürk’ü anmak, hem de geleceği temsil eden bireyler olarak diğer akranlarımıza da örnek olmak istedik. Bunu da başardığımıza inanıyorum” diye konuştu.

9 Eylül Üniversitesi’nden Talat Bağlı adlı öğrenci de; eğitim gördüğü üniversitenin su altı topluluğu olarak etkinliğe katıldıklarını belirterek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk’ü; su altındaki eşsiz güzelliklerle birlikte anmanın kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.