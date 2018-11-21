Gençlik merkezi gençlerin gözdesi

Balıkesir Gençlik ve Spor İl müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Balıkesir Gençlik merkezinde, kulüp ve akademi çalışmaları yeni dönemde de tüm hızıyla sürüyor. Gençlik Merkezi'nde gençler, atölyelerde uzman eğitmenler tarafından yaptırılan sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hafta içi ve hafta sonlarını değerlendiriyor.

Balıkesir Gençlik Merkezi atölyelerinde gençler, İngilizce, bilgisayar, bağlama, gitar, keman, ney, yöresel halk oyunları, ebru ve tezhip sanatları, resim, basketbol, futbol, voleybol gibi sportif ve kültürel etkinliklerle boş zamanlarını dolu dolu geçirme fırsatı buluyor. Çalışmalar için belirlenen temalar, değerler, dil eğitimleri, dini ilimler, inovasyon, sosyal bilimler ve kişisel gelişim atölyelerinden oluşuyor. Atölyelerde faaliyetler belli bir müfredat programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor.