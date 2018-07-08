Gençlik Merkezi Yaz Kursları için kayıtlar başladı

Kurslara, 3 yaşından büyük tüm vatandaşların kayıt yaptırabileceklerdi açıklandı

Burhaniye Belediyesi Gençlik Merkezi yaz kursları için başvurular başladı. İlçe halkının yanı sıra tatil amacıyla Burhaniye’de misafir olan her yaştan vatandaşın katılabileceği kurslar, yaz sezonu boyunca devam edecek. İsteyen herkes; resim, satranç, yaratıcı drama, ritim, gitar, piyano, keman, modern dans, salon dansları, Latin dansları, Türk Halk oyunları, çocuk korosu, İngilizce ve Almanca kursları için kayıt yaptırabilir. Bale dersleri için ise 3-9 yaş aralığında olma sınırı bulunuyor. Eğitimlerin yanı sıra vatandaşlar, gençlik merkezi kütüphanesindeki kitaplardan ve internetten faydalanabiliyor.

Yaz sezonu boyunca Gençlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerle ilgili konuşan Belediye Başkanı Necdet Uysal, “Düzenlediğimiz kurslarla çocuklarımızın ve gençlerimizin tatilleri boyunca sosyalleşmelerini, zamanlarını yararlı aktivitelerle geçirmelerini ve özgüven kazanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize değer veriyor, onları önemsiyoruz. Kurslarımızda herhangi bir yaş sınırı yok. İlçe halkımız ve yaz sezonunda misafirimiz olan tüm vatandaşlarımız merkezimizdeki etkinliklerden faydalanabilir” diye konuştu.