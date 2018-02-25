Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Balıkesir’de

Olağan Kongresine katılmak üzere Balıkesir’e geldi. AK Parti il teşkilatında partililerle bir araya gelen Bakan Bak yaptığı konuşmada, "Siyaset gençlerle çok daha renkli" dedi.

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresine katılmak üzere Balıkesir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Balıkesir Valiliğini ziyaret ederek Vali Ersin Yazıcı ile görüştü. Ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bak daha sonra AK Parti Balıkesir il teşkilatını ziyaret etti. Burada partililere hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette gençlere çok güvenerek önlerini açan bir lider olduğuna dikkat çeken Bak, “Kendisi de gençlik kollarından başlayarak adım adım her kademede görev yaparak Cumhurbaşkanı olarak tüm süreçleri siyasetin içinde gerçekleştirmiş bir lider. Başkanımızı da tebrik ediyorum kendisi gençlik kollarında görev yapmış, il başkanlığı yapmış değerli bir siyasetçi. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Kongrede kendisi görev aldı başarılar diliyoruz. Siyaset gençlerle çok daha renkli tabi kadın kollarımız, kadınlarımız da çok güzel ve Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençlerimizi hem kadınlarımızı onları harmanlayarak siyasete davet ederek onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmekte. Siyaset bir iletişim gücü. Bugün gençlik kolları kongresi için buradayız. Biz de seve seve gençlerimizle bir arada olmayı arzu ettik. Hem de buradaki yatırımlarımızı gözden geçirmek için burada yapılacak işleri değerlendirmek için bugün buradayız” dedi.

"Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın"

AK Parti teşkilatlarının gücüne inandıklarını belirten Bakan Bak, “2019 seçimlerine az bir süre kaldı. Yerel yönetim seçimlerine 1 yıl kadar bir süre kaldı. Dolayısıyla çok işimiz var, çok çalışmamız lazım. Bu süreçte de aynı zamanda Afrin Operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin’de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Ordumuzu muzaffer kılsın Rabbimiz. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye’nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ülkemize dönecek ordumuz. Oyunlar oynanıyor bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor. Gençlerin en büyük özelliği siyasete renk katıyorlar. AK Parti siyasette gençlerin önünü açıyor. Hem milletvekili olarak görev yapan gençlik kollarından yetişmiş siyasetçilerimiz var. Hem de 10’a yakın ana kademe il başkanı gençlik kolları başkanlığından gelerek orada. Aynı şekilde kadın kollarımızın başkanları hem milletvekili olarak görev yaptılar yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız siyasette özellikle gençlerimizin önünü açma noktasında seçilme yaşını 25’den 18’e indirdi. Siyasette gençlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ben de bunun örneklerinden biriyim, genç yaşta siyaset yapıyorum biz de buralara kadar geldik. Biz ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Başarılı gençlerimiz var daha da iyi olacak. Bugün ülkenin gençleri özellikle ülkenin gelişmesi için önemli rol oynuyorlar” şeklinde konuştu.

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu yok"

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şanslı olduklarını dile getiren Bakan Bak, “Gerçekten gençliği ve sporu çok iyi anlayan bir Cumhurbaşkanımız ile beraber çalışıyoruz. Kendisi Türkiye’de spor tesisleri yapılmasından tutun gençlere yönelik bütün projeleri destekliyor. Ve siyasette de gençleri destekliyor, önlerini açıyor. Balıkesir’de siyasetçi arkadaşlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanımıza başarılar diliyoruz. Önemli ama çok çalışmamız lazım. Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız bunu defalarca tekrar ediyor 2019 seçimleri çok önemli. Bu başka bir seçime benzeyen bir seçim değil. Bütün düşmanlar ülkemizin başarısız olmasını, tökezlemesini isteyenler harıl harıl çalışıyorlar. Ama biz bütün bunlara rağmen milletimizin desteği ile 15 yıldır AK Parti olarak iktidardayız. Afrin operasyonunda da vatandaşların desteğini görüyorsunuz, annelerin desteğini görüyorsunuz. Sokaktaki çocukların, yaşlı dedelerin, yaşlı insanların o Mehmetçiğe olan desteğini görüyorsunuz. Hele hele en son gördünüz. Afrin’de bir köyde cuma namazı kılan Mehmetçiği düşünün. Böyle bir ordu, böyle bir inanç, böyle bir iman ve oraya mazlumlar için gidiyor. Ülkesine saldıracak olan o teröristleri yok etmek için gidiyor. Ve hepiniz izlemişsinizdir, tekrar etmekte fayda var. Bu operasyona gidecek olan özel harekat polislerini seçerken soruyorlar kim gitmek istemiyor veya kim gitmek istiyor. Hepsi gitmek istiyor. Seçerken kurayla seçiyorlar. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu yok, böyle bir polis yok, böyle bir güvenlik gücü yok, böyle bir inanmışlık yok. Kendini vatanı için, milleti için feda etmeye hazır olan böyle bir millet yok. O yüzden elhamdülillah biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin kahraman çocuklarına güveniyoruz. Bugün de kongremizi icra edeceğiz. tekrar bizi davet ettikleri için Gençlik Kolları İl Başkanımıza, Melih Beye teşekkür ediyoruz. Misafirperverliğinizden dolayı da İl Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve sayın milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi ki sizi tanıdık, gördük. İnşallah daha çok bir arada oluruz. Balıkesir’e de spor tesisleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın konuşmasının ardından ziyaret basına kapalı olarak sürdürüldü.