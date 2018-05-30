Gıda işletmelerine gece denetimi

Ramazan ayında üretim ve tüketimi artan gıdalara yönelik denetim sıklıkları mesai saati gözetmeksizin devam etmekte. İlçe müdürlüğünde görevli gıda kontrolörleri tarafından iftardan sahur vaktine kadar sektörlerde faaliyet gösteren ekmek ve pide, unlu mamuller, pastacılık ürünleri ve tatlı üretim yerlerinin denetimleri gerçekleştiriliyor. Gece boyu 28 fırında denetim yapılarak genel ve özel hijyen esasları başta olmak üzere mevzuata uygunlukları incelendi.

İlçe Müdürü Özbudak "Ramazan ayı boyunca gece ve gündüz devam edecek olan denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren iş yerlerine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli uyarılar ve yaptırımlar uygulanmaktadır. Denetimlerin yanında vatandaşlarımızın da gıda tüketiminde daha bilinçli olmaları ve gıdayla ilgili şikayetlerini ’ALO 174 Gıda Hattı’ vasıtasıyla ilgili mercilere ulaştırmaları, bu çalışmaların amacına ulaşmasında önem taşımaktadır" dedi.