Giray Bulak: “Bu hafta ligin en zor maçına çıkacağız”

Lig’in 25. haftasında deplasmanda oynayacakları Gaziantepspor maçının çok zor geçeceğini söyledi.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, geçen hafta karşılaştıkları Samsunspor maçı ve hafta sonu oynayacakları Gaziantepspor maçı değerlendirmesi için Balıkesirspor tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Bulak, “Evimizde oynadığımız Samsunspor maçı bizim için çok önemliydi. Üstteki takımların kaybettiği haftada biz de Rize’de kaybetmiştik. Bir avantaj kaçırmıştık. Bu açıdan Samsunspor maçı çok önemliydi. Bir de son 4 haftadır kaybetmeyen bir Samsunspor vardı. Biz de 4 haftadır kazanamıyorduk. Neyin ne olacağını biz de merak ediyorduk. Niye? Bunu tersine çevirebilecek miydik? Kontrollü oynadık. Sabırlı oynadık net bir skor ile kazandık. Hem puan açısından hem moral açısından çok önemli bir haftayı geride bıraktık. İlk yarıdaki puan ortalamasına bakınca Samsuspor maçına gelinceye kadar 9 puan toplamışız. Biz ikinci yarıda 10 puan topladık. Bize bir avantaj oldu. Takımların güçlendiğini hesaba katarsak 2 yarı maçlar farklı oynanıyor. Biz daha fazla puan alabilirdik. Takımlar oyuncu kadrosu olarak güçlendi. Biz oyuncu alamadığımız gibi 2 futbolcu kaybettik. Başkaları güçlenirken biz oyuncu kaybettik” şeklinde konuştu.

“Gaziantepspor maçı, Balıkesirspor için dönüm maçıdır”

Oyuncularının çalışmalarından memnun olduğunu belirten Bulak, "Ama zor bir maça gideceğiz. Bana sorsalar şimdi Gaziantepspor’la mı oynamak istersiniz, ligin üst sırasında oynayan bir takımla mı oynamak istersiniz diye, ben üst sıradaki takımlarla oynamak isterim. Gaziantepspor gibi kaybedecek bir şeyi olmayan takımlardan ürkeceksiniz. Genç oyuncular, çok koşuyorlar, çok mücadele ediyorlar ve can siperhane oynuyorlar. Bu gibi takımlardan çekinmek lazım ve tedbirli olmak lazım. Kazanabilecek takım biziz, tabii kazanmak için oynayacağız. Kazanabilirsek ivmemizi bir üst seviyeye çekmiş oluruz. Samimi söylüyorum belki de bu sezon oynayacak olduğumuz en önemli maça gidiyoruz. Bize hedef gösterebilecek bir maça gidiyoruz. Bu maç Balıkesirspor için dönüm maçıdır. Tek sonuçlu maçlar hep güç maçlardır. Hep zor maçlardır. Çünkü kazanmak zorundasınız. Bunu çok önemsiyorum” şeklinde konuştu.

Bulak, takımda eksik oyuncular konusunda da açıklama yaptı. Bulak, Abdülkadir’in ayağında çekme olduğunu hastanede MR’nın çekildiğini ve bugün yine MR çekileceğini belirtti. Cüneyt’in de ayak bileğinde sakatlığı olduğunu, oyuncunun dinlenmeye alındığını ve Abdülkadir’in koşulara başladığını ifade etti. Bulak ayrıca Cumali’nin gribal enfeksiyonu olduğunu ve tedavisine başlandığını söyledi.