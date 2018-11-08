Giray Bulak: "Gençlerbirliği maçından iyi bir sonuçla ayrılacağız"

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak, Cumartesi günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu karşılaşma öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Bulak, mevcut durumu iyileştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Alışık olmadıkları bir pozisyonda olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Çok düşünmediğimiz ve daha önce olmadığımız bir noktadayız. Beklentimiz, hemen buralardan çıkmak, daha yukarılara tırmanmak olacak. Bütün çalışmalarımız bu doğrultuda ama zaman zaman sonuç alamadığımız maçlar oynuyoruz" dedi.

"Birkaç oyuncumuzun eksikliği bizi geri tutuyor"

İstanbulspor karşılaşmasının sonuç alamadıkları mücadelelerden biri olduğunu belirten Bulak, "Aslında Boluspor ve Giresunspor mücadelesi ile oynadığımız kupa maçına bakarsak çok da ümitli gittiğimiz bir maçtı. Ama evdeki hesap bazen çarşıya uymuyor. Birkaç oyuncumuzun eksikliği bizi maalesef geri tutuyor. Cüneyt Köz ve Oğuz Yılmaz'ın olmayışı, Tomislav Glumac'a çok yük bindirdi. Yanına stoper olarak Uğur Aygören'i koyduk. Dolayısıyla arkamıza atılan toplarda uyumsuzluk yaşadık" açıklamasını yaptı.

Bulak, oyunun kırılma anlarında şanssız olduklarını dile getirerek, şu ifadelere yer verdi:

"Çok da gol pozisyonu olmamasına rağmen iki gol yedik oysa bizim Abdulkadir Özgen ve Mahatma Otoo ile bulduğumuz iki pozisyon var. Çok daha net pozisyonlardı. Yapabilsek, hiç değilse oyunun kırılma anını döndürebilirdik. İyi oynamadığımız bir maç oldu. Çok top kaybı yaşadık. İstediğimiz pasları yapamadık. Hiç de istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık."

"Gençlerbirliği karşısında kendimize yakışan mücadeleyi yapacağız"

Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftar desteğine fazlasıyla ihtiyaçları olduğunu ifade eden tecrübeli teknik direktör, "Bu hafta ligin tepesinde bir beraberlik dışında tüm maçlarını kazanmış, geniş ve derin bir kadrosu olan bir ekibe karşı oynayacağız. Bu maçlar, fırsat maçlarıdır. Burada mutlaka kendimize, taraftarımıza, şehrimize yakışan mücadeleyi yapacağız ve iyi bir sonuçla ayrılacağız. Bütün düşüncemiz ve çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor" değerlendirmesini yaptı.

"Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz"

Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'de kimin kimi yendiği belli olmayan bir sezon yaşandığını daha önce de söylediğini hatırlatarak, "Burada biz her şeyi yapabiliriz. Taraftarımızdan geride kalanları bir kenara bırakıp destek olmalarını bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ki Balıkesirspor taraftarı zor anlarda kulübünün ve oyuncusunun yanında olmuştur. Cumartesi günü de taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Onlarla beraber neleri başarabileceğimizi, oyuncularımızla birlikte yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Oyun içerisindeki denemelerimiz devam edecek"

Kötü gidişatı değiştirebilmek için çabaladıklarını aktaran 60 yaşındaki teknik adam, "Oyun içerisinde değişik varyasyonlar yapıyoruz. Bu hafta da başka bir türlü oynayacağız. Bu denemelerimiz devam edecek. Bir yol bulacağız. Mevcut şartlarda biz çözüm üretmeye çalışırken, sakin olmak lazım. Yönetimin, oyuncunun, taraftarın, teknik heyetin ve basındaki arkadaşların kenetlenmesi lazım, bu işlerden böyle çıkılır” açıklamasını yaptı.

"Maçlardan sonuç almaya gayret edeceğiz"

Bulak, kırmızı-beyazlı camianın stres ortamından kurtulmak zorunda olduğunu vurgulayan, "Sadece oyuncuya, hocaya, yönetime veya taraftara yüklerseniz olmaz. Burada topyekün bir mücadele yapılacak ve bu iş başarılacak. Burada olmamız demek, bizim burada kalmamız anlamını taşımaz. Yine maçlarımız var ve biz o maçlardan sonuç almaya gayret edeceğiz. Neler yapabileceğimizi bildiğimiz için bir parça stres insanı durdurabiliyor" ifadelerini kullandı.