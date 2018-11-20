Giray Bulak: "Karabük karşısında dikkatli olmak zorundayız"

Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak cuma günü oynanacak Kardemir Karabükspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Bulak, Karabükspor karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Gençlerbirliği galibiyetiyle önemli bir sonuca imza attıklarını belirten Giray Bulak, Kardemir Karabükspor engelini de aşarak üst sıralara doğru ilerlemeye devam etmek istediklerini söyledi.

Milli maç arasında uzun bir antrenman dönemi geçirdiklerini ifade eden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Milli maç arasında uzun bir antrenman süresi yaşadık. Onun ardından cumartesi günü Bursaspor ile hazırlık maçı oynadık. Sonuç 2-0 olsa bile biz istediğimiz oyunu oynadık. Bizim için hazırlık maçlarında oyuncularımızın gösterdiği performanslar önemli. Bizi iyi misafir eden Samet Aybaba'ya ve Bursaspor yönetimine teşekkür ediyorum. Milli maç öncesi evimizde lider Gençlerbirliği ile oynadık. İyi bir maç oynadık. Çocuklar kendilerini ortaya koydular. Daha önceki toplantılarda söylediğim gibi Balıkesirspor'a yakışan oyuncular olduklarını gösterdiler. Bu anlamda yönetimimize taraftarlarımıza ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bu arada yine bize saha vermede anlayış gösteren Gençlik Spor İl Müdürümüze de teşekkür ediyorum. Zaman zaman İsmail Akçay tesislerini ve Stadyumu kullanmaya başladık. Yeterli mi değil çünkü bizim sahalarımız olsa o sahalara hiç ihtiyaç duymayacağız. Zemin daha iyi olduğunda oyuncular daha istekli çalışıyorlar. Bunun meyvesini de Gençlerbirliği karşısında aldık” dedi.

Kardemir Karabükspor karşısında dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktör Giray Bulak kazanmak için işi ciddiye almaları gerektiğini söyledi. Bulak, "Bu hafta Karabükspor ile oynayacağız. Genç bir ekiple sahaya çıkıyorlar ama hem asbaşkanlarını başkan yaptılar hem de hoca değişikliği yaptılar. Bu nedenle bir hareket içerisinde olan takımla oynayacağız. Oyunu bozan, koşan, mücadele eden oyuncular var. İçeride de Altınordu ile berabere kaldılar. Bu bizi ürkütüyor tabi ki. Çok ciddi olmamız lazım. Gençlerbirliği'nden de aldığımız 3 puan neticesinde Karabükspor'dan alacağımız üç puan bizim için çok iyi olacak. Maçı kazanmak için gereken her şeyi yapacağız. Oyuncularımız da istim üzerinde. Bizim istediğimiz de oradan üç puanla dönmek. Bunu başarırsak çok daha iyi şeyler yapabileceğimiz bir süreç içerisine gireceğiz. 23 Kasım'dan 23 Aralık'a kadar 6 lig 2 kupa maçı oynayacağız. İnşallah bu haftayı iyi geçirerek bu sürece iyi girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.