Giray Bulak: "Kazandığımız için mutluyuz"

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü değerlendirmelerde bulundu. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Altay gibi bir takıma karşı iyi pas yaparak oyunu ellerinde tuttuklarını belirterek, "Kenar oyununu iyi oynadık. Rakibin boy olarak yüksek olması bizi ürkütüyordu. Ama önlemlerimizi iyi aldık. Öne geçtik özellikle 1-0 öndeyken 2-3 tane önemli fırsattan yararlanamadık. 1-1 olduktan sonra da rakibin direnci arttı. Ama yine orta sahayı hızlı geçerek üstünlük golünü bulduk. İyi mücadele ettik. Tempoyu yüksek oynayan bir takımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Son bölümde sıkıştığımız anlar da oldu. Ama skoru koruduk. Bugünkü galibiyetimizi bu maçta yoksun olduğumuz taraftarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Altay cephesi

Altay Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ise kazanmayı hak etmediklerini söyledi. Avcı, “Çok lafı dolandırmadan net bir şekilde söylemek istiyorum. Bugün galibiyeti hak etmedik. Beraberliği yakaladıktan sonra belki oyuna ortak olabilirdik. Kendimize yakışmayan bir oyundu, mağlubiyeti hak ettik. Balıkesirspor'u tebrik ederim” dedi.