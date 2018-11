Giray Bulak: "Kupada tur atlamak istiyoruz"

Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Giresunspor maçında aldıkları bir puanın önemli olduğunu ifade ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkıp Süper Lig takımlarıyla mücadele etmek istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Giresunspor karşısında deplasmanda alınan bir puanın önemli olduğunu belirtirken Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir üst tura çıkarak bir Süper Lig ekibiyle mücadele etmek istediklerini söyledi.

"1 puanın değerini iyi biliyoruz"

İlk olarak Giresunspor maçını değerlendiren Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Bir deplasman maçından geriye döndük. Çok iyi oynadığımızı söyleyemem keza rakipte aynı şekilde iyi oynamadı. Ama mücadeleci bir maç oldu. Kadro açısından onların da sorunları vardı bizim de bazı sorunlarımız vardı. Atanın galip geleceği bir maçtı. Pozisyonlar vardı ama maçın hakkı beraberlikti. Deplasmandır psikolojisi ile baktığımızda alınan bir puan iyi sonuç. Bir puanların önemini geçen yıl play-off'u bir puanla kaybettiğimiz için iyi biliyoruz. Onun için yenemediğinizde yenilmemeyi de bilmeniz lazım. Biz genel olarak oyun anlamında iyi oynayan bir ekibiz. Kaybettiğimiz maçlara baktığımızda kötü oynayarak kaybettiğimiz maç sayısı çok az. Puan olarak şu anda Balıkesirspor 14. sırada. 9 maçta 10 puanımız var. Yarım kalan Ümraniye maçını yenersek 13 puan yaparız. Ümraniye ve milyon euroluk Adana Demirspor'un 16 puanı var. Biz de onlara yaklaşıp 8, 9. sıralara yükselebiliriz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin en çok pas yapan takımı çamur sahadan çıkıyor"

Çalışma sahalarındaki zemin problemine de dikkat çeken Bulak, en ufak yağmurda zeminin çamur içinde kaldığını söyleyerek, "Ben oyuncularımın düzeninin bozulmasını istemem. Çalıştığımız sahalar belli. Pasa dayalı bir takımız. Hergün çamur sahada çalışıyoruz. Türkiye'nin en çok pas yapan takımı bu çamur sahadan çıkıyor. Burası önemli bir nokta. Çalıştığımız çim sahaya bir aydır gözümüz gibi bakıyoruz. Drenajı yok küçük bir yağmurda dahi çamur olan bir saha. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kupada rakibi küçüksememeleri gerektiğini ifade eden deneyimli çalıştırıcı, Pendikspor'u da eleyerek daha güçlü takımlarla mücadele etmek istediklerini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Yarın kupa maçımız var. Gördük işte küçümsediğimizde neler oluyor. Antalyaspor Yomraspor'a nerdeyse kaybediyordu. Bursaspor kendi evinde 3. lig takımına karşı kaybetti. Keza Erzurumspor'da öyle. Bunlar alınacak dersler. Biz kupada bir tur daha atlamak istiyoruz. Pendikspor Fenerbahçe'ye Pendik faciasını yaşatan bir takım. Sonuçta beni ürküten bir takım. 2.lig B'den geliyorlar ama orada şampiyonluğa oynayan bir takım. İyi oyuncuları var. Takip ettiğimiz 3-4 oyuncuları var. Bize güçlük çıkartabilirler. Ama biz bu turu geçip bir sonraki turda devam etmek istiyoruz. Erzurumspor'un elenmesi de bizi seri başı yapacaktır. Buraya en azından bir süper lig takım getirmek veya oynamak istiyoruz. Biz süper ligde her takımla oynarız. Ama kendi grubumuzda oynadığımız takımlarla biraz sorun yaşıyoruz. Çünkü biz iyi pas yapan bir takımız. Oyunu elde eden takımız. Her takımı yeneriz ama konsantre olmadığımızda her takım bize güçlük çıkartır."