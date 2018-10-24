Giray Bulak: "Seri galibiyetler ile iyi yerlere gelmek istiyoruz"

Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak hafta sonu oynanacak Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Bulak puan durumunda kötü bir yerde olduklarını ama alınacak seri galibiyetlerle iyi yerlere geleceklerini söyledi.

Boluspor'a karşı iyi mücadele etmelerine rağmen mağlubiyetle ayrıldıklarını ifade eden Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Giresunspor'u devirerek kötü gidişe dur diyeceklerini belirtti.

Giray Bulak, geçtiğimiz hafta yaşanan mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, “Puan kaybetmenin yanında oyuncu kaybetmek de çok üzücü bir durum. Önceki hafta Cüneyt bu hafta da Abdulkadir'in kırmızı kart görmesi kadro derinliğinin az olduğu bu dönemde bizi zora soktu. Bizim oyuncumuzun bunları görmemesi lazım. Maça gelince istediklerimizi yaptık ama çok formda bir kalecilerinin olduğunu ve fizik gücü yüksek bir takım olduğunu da biliyorduk. İyi de mücadele ettik. 3-4 tane oynamayan oyuncumuzu da oynattık. Buna rağmen mağlup olan taraf biz olduk. Oyunun geneli ve tüm istatistikler bizim elimizde ama futbol böyle bir şey, bir ortayla gelen golle kaybettik. Biz bu oyunumuzu yarım kalan Ümraniyespor maçında da oynadık. Altay, Afyon'a karşı da oynadık. Bu hafta Giresunspor'a karşı da bu oyunumuzu oynayacağız” dedi

Bulak, genel olarak takımın oynadığı oyundan memnun olduğunu söyleyerek, "Geçen yıl Abdulkadir ve Otoo gol krallığına oynuyordu. Aynı oyuncularla oynuyoruz ama şimdi vuruyorlar girmiyor. Biz daha evimizde taraftarımızla oynayamadık. Bir maç oynadık o da yarım kaldı. Şu maçta 15 bin seyircimiz olsaydı da nasıl oynadığımızı tüm taraftarımızı görseydi. Tüm kamuoyu oynadığımız oyundan memnun. Transfer hakkımızın olmadığı da bir gerçek. Ligde kötü pozisyonda olabiliriz. Ama bu ligde 2-3 maç kaybeden Balıkesirspor'un 2-3 maç kazanınca da nerelere gelebileceğini biliyoruz. O yüzden inançlı olmak, takıma güvenmek durumundayız. 2 hafta deplasmanda oynayacağız. Arada da bir kupa maçında evimizde oynayacağız. Biz bu 3 maçın da galibiyetine talibiz. Giresunspor bildiğimiz bir takım, neler yapabileceklerini biliyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Oyuncular da istekli ve arzulu. Umarım galibiyetle döneceğiz” şeklinde konuştu.