Giray Bulak: “Takımın iskeletini koruduk”

Balıkesirspor Baltok’ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Afyon kampı öncesinde hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekip iddialı bir şekilde lige hazırlanıyor.

Bugün yapılan antrenmanın ardından basın mensupları ile bir araya gelen Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Takımın iskeletini koruduklarını ifade eden Giray Bulak transfer yapmadan da bir hikaye yazabileceklerini söyledi.

“Bugün sahaya çıktığımızda gözü kapalı oynayacak bir ekibimiz var”

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Daha önce de belirtmiştim. Transfersiz de bir hikaye yazılabilir. Biz kadromuzu koruduk. Öyle takımlar vardır ki 10 tane transfer yapar 10 tane oyuncu bırakır. Böyle olunca da giden oyuncuların yerine o dolguyu yapmak durumundasınız. Biz bu durumda olmadık. Bugün sahaya çıktığımız da gözü kapalı oynayacak bir ekibimiz var. Transfer yapmamamıza rağmen diğer takımlardan altta bir takım değiliz. Belki transfer yasağımız devam ediyor. Ama bunu şöyle düşünüyorum. Nasıl Avrupa’da transferini özlediğimiz takımlar stabil kendi ekibini koruyup bir veya 2 transfer yapıyorsa bizde kendimizi böyle bir takım görünümüne büründürebiliriz. Transfer ihtiyacımız yok diye transfer yapmadık diyebiliriz. Tamamen modern bir takım çerçevesinde alt yapıya yöneldik diyebiliriz. Yokluktan varlık çıkartmanın peşinde olacağız. 12-13 tane genç çocuğumuz bizimle beraber. Biliyoruz ki oyuncularımız geçen sezon 1.ligde de grubumuzun şampiyonu oldular" dedi.

“Can Cangök’e alt yapı emanet edilecek"

Oyuncuların son durumlarını da değerlendiren Bulak, "Pazar günü burada toplandık. 4-5 oyuncumuz aramızda olmadı. Bunlar Otoo, Foxi, Tomislav Glumac ve Sedat Şahintürk’tü. Diğer oyuncularımız antrenmanda hazır bulundular. Otoo’da bugünden itibaren antrenmanlarda yer alacak. Glumac doktorun vermiş olduğu rapor doğrultusunda 15 Temmuz’da Afyon kampında olacak. Bu arada 3 tane hocamızla yollarımız ayrıldı. Bunlar Hasan, Cem, Mesut hoca. Onların yerine İlker hoca ile Alper hoca ile anlaştık. Alt yapıda da çok iyi bir organizasyonumuz var. Balıkesir’in önemli değerlerinden Can Cangök hocamız da aramızda olacak" şeklinde konuştu.