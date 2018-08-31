Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında karşı karşıya gelecekleri Elazığspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde istemedikleri sonuçlar aldıklarını belirten Bulak, "Maalesef taraftarımızı üzdük. Ama takımımızın genel yapısını, genel oyun anlayışımızı ve bu sonuçları telafi edeceğimizi de biliyoruz. Birkaç sapmamız oldu. Bunu puansal anlamda tamamlamaya çalıştığımızda, bu bize maalesef olumsuz yansıdı. Sıkı bir deplasman var, Elazığspor’la oynayacağız. Elazığspor’un nasıl oynadığını ve kendimizi de biliyoruz. Artık telafi etmenin de zamanı geldi. İnşallah iyi oynayıp bu maçı kazanacağız. Şu an eksiğimiz yok. Moral motivasyonumuz Eskişehirspor maçında çok bozulmuştu, Osmanlıspor maçına yansıdı. Ama bunları geçmek durumundayız ve toparlanmak zorundayız. Bu hafta bunların çalışmasını yaptık. İnşallah sahaya olumlu yansıyacak" şeklinde konuştu.