Atatürk Stadı'nın zemin yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Ümraniyespor maçını kendi sahasında oynayacak olan Balıkesirspor Baltok'ta Teknik Direktör Giray Bulak, "Zor bir maç oynayacağız" dedi.

Atatürk Stadı'nın zemininde yapılan çalışmalar nedeniyle iç saha avantajını kullanamayan Balıkesirspor Baltok Ümraniyespor maçı ile birlikte seyircisine kavuşacak. İç sahada oynaması gereken Altınorduspor ve Osmanlıspor karşılaşmalarını Balıkesir Atatürk Stadyumu'nun zemin yenilenme çalışmaları nedeniyle Akhisar Stadyumu'nda oynayan kırmızı-beyazlılar 5. hafta maçında ağırlayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışması ile devam ederken taktik çalışmayla sona erdi. Balıkesirspor Baltok'ta hafif sakatlıkları süren Nizamettin Çalışkan ile golcü Abdulkadir Özgen takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, “Uzun bir aradan sonra kendi stadımızda antrenman yapma fırsatı buluyoruz. Sahanın zeminini çocukların da görmesini istiyordum. Çünkü sonuçta onlar oynayacak. Şu anda olumlu geri bildirim aldık. Çocuklar burada oynamak istiyorlar. Biz de yetkili arkadaşlarımıza yönetim olarak müracaat edeceğiz. Biz oynamak istiyoruz ama teknik anlamda saha müsait mi? Onu belirledikten sonra sahamızda oynarız diye düşünüyoruz. Ümraniyespor ile zor bir maç oynayacağız. Geçen sezon evimizde berabere kalmıştık. Ama bu ligde her şey zor. Maçlar aşağı yukarı birbirine yakın takımlar arasında oynanıyor ama biz iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Gücümüzü sahaya yansıttığımızda kendimizi gösterdiğimizi biliyoruz. İnşallah kazanırız” diye konuştu.