Giray Bulak’tan iç saha müjdesi

Lig’in 5. haftasındaki Ümraniyespor maçının Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 4. haftasında 1-0 geri düşmelerine rağmen 2-1 kazandıkları Tetiş Yapı Elazığspor maçındaki geri dönüşün takım için çok önemli olduğunu belirten Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, ligin 5. haftasında konuk edecekleri Ümraniyespor karşısında da güzel bir sonuç alarak yükselişlerini devam ettirmek istediklerini söyledi.

Giray Bulak, bakımda olan Atatürk Stadı’nın durumunun iyi olduğunu söylerken, iç sahada oynanacak Ümraniyespor karşılaşmasının Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanmasının yüksek olduğunu açıkladı.

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aslında sezona iyi oynayarak başladığımız bir maçın sonrasında çok da iyi olmayan bir Eskişehirspor maçı oynadık. Son dakikada yediğimiz golle berabere kalmamız bizi üzdü. Dolayısıyla bunun yansıması Osmanlıspor maçına yansıdı. Ama biz takımımızın neler yapabileceğini biliyoruz. Her takımı yenecek gücümüz var. Bu anlamda çok büyük bir sorunumuz yok. Ligde birçok takım; ’transferi açamadık’, ’oyuncu alamadık’, ’borcumuz var’ edebiyatıyla yola çıkarken, biz bu bahaneye hiç sığınmadık. En çok sıkıntıyı da biz yaşadık. Ama bunlardan hiç bahsetmedik. Oyuncumuza, taraftarımıza, yöneticimize, basınımıza inandık ve bu doğrultuda yola çıktık. Bu hafta Ümraniye maçımız var. Herkesin birbirini yenebildiği bir lig yaşıyoruz. Çok fazla ’kesin kazanırız’ diyebilecek bir durumumuz yok ama kesinlikle çok mücadele edip agresif oynayacağız. Üç puanı almak için her şeyi ortaya koyacağız. Oyuncularıma inanıyorum, onların neler yapabileceğini biliyorum. Geçtiğimiz hafta geriye düştük ama gol pozisyonuna kadar pozisyon vermedik. Yine anlaşılmaz bir telaş ve son dakika sendromuyla geri düştük. Ama iyi geri döndük. Mehmet Boztepe adına da çok sevindim, girdi ve golünü attı. Oyunu çevirdi. Nizamettin zaten bizim takımı en iyi yönlendirebilecek oyuncumuz. Tabii ön bölümdeki oyuncularımızdan gol bekliyoruz. Onlardan da katkı geldikçe daha iyi olacağız. Burada önemli olan geriye düştüğümüz maçı geriye çevirmek oldu. Bunu zor yapıyorduk. Bunu da test etmiş olduk. 3 puanın bize ileride daha iyi oynayıp, daha iyi sonuç almada da kredisi oldu" dedi.

“Sahamız istediğimiz seviyeye geldi”

Bulak, Atatürk Stadı’nın son durumundan da bahsederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Salı günü büyük ihtimal sahamızda antrenman yapacağız. Çimin kökü 12-13 santim olmuş. 16-17 santim olduğunda zaten 6 kere biçmelik oluyor. Bu da yeterli bir miktar. Pazartesi sahayı kontrol edeceğim. Sahamızda oynamak tabii ki avantaj olacaktır. İnşallah taraftarımız gelir, bizi takip eder. Taraftarımıza üç puan hediye etmek isteriz. Yarın Ayvalıkgücü ile bir hazırlık maçı oynayacağız. Biz 2 gündür çift idman yapıyoruz. Bugün de çift antrenman yapacağız. Sonrasında bir gün izin yapıp Ümraniye maçının hazırlıklarına devam edeceğiz.”