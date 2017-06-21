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21 Haziran 2017 16:01

"Göç’erken" isimli fotoğraf sergisi açıldı

Karesi Kent Konseyi tarafından 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle "Göç’erken" isimli fotoğraf sergisi açıldı.


21 Haziran 2017 16:01


Savaş, zulüm ve şiddet nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kalmış mülteci ve sığınmacıların fotoğraflarının yer aldığı serginin açılışını Ak Parti Balıkesir Milletvekilleri Mahmut Poyrazlı ve Kasım Bostan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Ak Parti Karesi İlçe Başkanı Kemal Aydemir yaptı.



"Türkiye göç yollarının birinci durağı"


Toplumsal sorunların çözümünde öncülük eden, farkındalık oluşturan belediye anlayışı ile projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "İnsanlığın iyiliğe ihtiyacı var. Bu sergide gördüğümüz insanlar yarına uyanamayacakları düşüncesini barındırırken aynı zamanda evlerine dönebilecekleri günün umuduyla yaşıyorlar" açıklamasında bulundu. Başkan Yılmaz, dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu söyledi.



"Türkiye Dünyaya örnek teşkil ediyor"


Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Türkiye’nin, Suriye krizinin 7. yılında, tüm zorluklara rağmen Suriyeli kardeşlerine kapılarını açık tutmaya devam etmekte olduğunu aktarırken; Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan ise "Başka ülkelerde hızla artan yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığının aksine ülkemiz sığınmacılara nasıl muamele edilmesi gerektiği konusunda tüm dünyaya örnek teşkil etmektedir" dedi.



"Türkiye 3 milyon mülteciye sahip çıkıyor"


Türkiye’nin topraklarında bulunan mültecilerin yaşam şartlarını her alanda daha da iyileştirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğinin altını çizen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, "Suriye’de 2011 yılından beri devam eden kriz karşısında Türkiye büyük bir insanlık sınavı vermiş, 3 milyonu aşkın mülteciye hiçbir ayrım yapmadan sahip çıkmıştır" açıklamasında bulundu.




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