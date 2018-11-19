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Göçmenlerin kurtarılma anı havadan görüntülendi

Yunanistan’a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14’ü kadın 17’si erkek 13’ü çocuk toplam 44 göçmenin kurtarılma anı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı’na ait helikopterle havadan görüntülendi.

Yunanistan'a geçmek isterken Yumurta Adası yakınlarında mahsur kalan 14'ü kadın 17'si erkek 13'ü çocuk toplam 44 göçmenin kurtarılma anı, Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle havadan görüntülendi.


Bilindiği üzere, Yunanistan'a Ayvalık üzerinden geçmek isteyen 44 kişilik Afgan uyruklu grubun bindiği tekne gece saat 24.00 sıralarında Ayvalık Yumurta Adası yakınlarında karaya oturmuştu. Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle mülteciler havadan böyle görüntülendi.

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