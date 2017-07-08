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08 Temmuz 2017 09:05

Gökhan Karabıyık Karesispor’da

Türkiye Basketbol 1.

Gökhan Karabıyık Karesispor’da

08 Temmuz 2017 09:05

Ligi’nin (TB1L) yeni takımı Karesispor geçen sezonun iddialı takımı Petkim Spor’da geçiren pivot Gökhan Karabıyık’ı kadrosuna kattı.


TB1L’de mücadele edecek Karesispor transfer atağına devam ediyor. Karesispor Basketbol Takımı sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, geçen sezonu Petkim Spor’da geçiren Gökhan Karabıyık’ı kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.


1988 doğumlu ve 2.05 m boyundaki oyun kurucu geçen sezon 15.19 dakika, 55.7 iki sayı, 2.0 ribaund, 0.7. asist ortalamaları tutturdu.


2006 yılında Tofaş’da başlayan Gökhan Karabıyık’ı sırası ile Türk Telekom, Maliye Piyango, Antalya BŞB, Hacettepe üniversitesi, İstanbul BBSK, Maliye Piyango, Sinpaş Denizli Basket ve Petkim Spor’da forma giydi.


Karesispor Basketbol takımı daha önce de Eskişehir Basket’ten Kerem Gülmez, Bursaspor’dan Şahin Ekmen, İstanbul Beylikdüzü takımından Alican Güney ve Samsun Büyükşehir Belediye Anakent’ten Hazer Avcı ile sözleşme imzalamıştı.




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