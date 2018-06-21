Lig takımlarından Bandırmaspor’da bugün gerçekleşen olağanüstü genel kurulda Bandırmaspor Kulübü başkanlığına resmen Göksel Karlahan seçildi.

Barış Manço Kültür Merkezinde yapılan genel kurul, divan heyetinin seçimi ile başladı. Divan başkanlığına Selçuk Kaban, üyeliklere Mehmet Aslan ve Hüseyin Koçyiğit seçildiler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından denetleme ve faaliyet raporları okunarak oy çokluğu ile ibra edildi. Denetleme raporlarına göre Bandırmaspor Kulübü’nün resmi borcu 12 Milyon TL olarak açıklandı. Yeni bütçe de 13 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

Üye aidatları yüzde 200 arttırıldı

Verilen önerge ile Bandırmaspor Kulübüne yeni üye olma şartları günün koşullarına göre revize edildi. Bandırmaspor’a yeni üye olacaklar için 24 TL olan giriş parası 500 TL’ye yükseltilirken, yıllık üyelik aidatları da 120 TL olarak belirlendi. Ayrıca yeni üyenin kulübe üye olması için iki eski üyenin kefil olması gerekecek.

Göksel Karlahan: "Balıkesir ve Balıkesirspor ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

Olağanüstü Genel Kurul’da konuşan Başkan Adayı Göksel Karlahan, "Ben Bandırmaspor Kulüp Başkanlığına siyasette bir mevki sahibi olmak için değil ailemin sporu çok sevmesi nedeniyle aday oldum. Oğlum da bu yüzden yeni yönetim kurulunda yer aldı" dedi.

Konuşmasına devam eden Karlahan, “Bandırmaspor bu sene vefa yılı diyerek adeta bir Kurtuluş Savaşı verecek. İçimizden yerli bir Teknik Direktör ile anlaşarak yola çıktık. Hüseyin Yenikan hiçbir zorluk çıkarmadan bize evet dedi. Koşulsuz olarak mali disiplin içinde davranacağız. Hocamızın da isteği ile alt yapımıza çok daha fazla önem vereceğiz. Ekonomik şartların elverdiği ölçüde tesislerimizi daha kullanılabilir bir hale getirmeye çalışacağız. Reklam ve bağış konusunda hemen bir kampanya başlatacağız. Benim gösterdiğim özveriyi gösterecek Bandırma’da 20 kişi olsa bu kulübün borcu kalmaz. Makul şartlarda diğer branşlara da katkı yapıp yola Bandırma çocukları ile devam edeceğiz.10,5 sevdamızdan asla vazgeçmeden Balıkesir ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Bu çerçevede valimizin, kaymakamımızın, kulüp başkanlarımızın ve tribün liderlerinin katılacağı bir yemekte bir araya gelmek istediğimizi Balıkesirspor Kulüp başkanına ilettim. Ayrıca iki kulübün sezon açılışlarında karşılıklı maç yapma teklifimizi de ileteceğiz“ dedi.

Tek liste ile girilen seçimlerde yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Göksel Karlahan, Osman Çapar, Gökhan Yankol, Kayhan İpek, Ömer Aksoy, Mülkü İnci, Erol Çakır, Karani Erkul, Recep Ökmen, Yunus Kölemenoğlu, Ali Osman Kozlucalı, Orhan Demir, Gökar Karlahan