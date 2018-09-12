Meteoroloji uzmanları, başta İstanbul olmak üzere, Marmara'nın geneline kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. 'Gökten şelale inecek' başlığı ile yapılan uyarıya vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Sosyal medya üzerinden hava durumu ve hava tahminleri paylaşan sosyal medya grupları kuvvetli sağanak yağış için uyardı. Yapılan uyarı 'Gökten şelale inecek' başlığı ile duyurulurken, uyarıda "Görünen köy kılavuz istemez. Yakınlarımızı uyaralım. Özellikle İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Bursa'nın Marmara Denizi kıyılarında deyim yerindeyse çok kuvvetli yağışla gök ve yer birleşecek. Metrekareye 40 ile 80 kg yağış düşmesi beklendiğinden yağış ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Havada yüzde 100 doymuş nem miktarı var. Rüzgar da çok zayıf olduğundan fırtına hücreleri saatlerce aynı yeri vuracak. Siz siz olun perşembe ve cuma günleri dikkat edin" denildi.