Gömeç Belediyesi’nden öğrencilere Çanakkale Gezisi

Gömeç Belediyesi tarafından 5 gün süresince her gün 9 otobüsle gerçekleştirdiği organizasyonda yaklaşık 2 bin Gömeçliyi ve ilçedeki tüm okullarda bulunan öğrencileri Çanakkale’deki şehitliğe götürdü.

Gömeç Belediyesi tarafından hazırlanan kumanyaların dağıtıldığı Çanakkale turlarında Gömeçli öğrencilerin ise heyecanı görülmeye değer olarak nitelendirildi.

Türk tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olan Çanakkale’de 250 bin vatan evladını şehit olduğu tarihi yarımadayı gezip gören öğrencilerin, bu eşsiz zaferin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, silah arkadaşlarının ne kadar büyük fedakârlıklarla kazanıldığını kendi izlenimleriyle idrak etmeleri ise; gerek Gömeçli eğitimciler, gerekse de vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Gerçekleşen gezilerle ilgili açıklamalarda bulunan Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Albay, “Dünya tarihini değiştiren, büyük Türk zaferlerinden biri olan ve imkânsızlıklarla kazanılmış Çanakkale Zaferi’nin tarihi derinliklerini öğrencilerimize hatırlatmak amacıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen Çanakkale Şehitliği ziyareti, bu sene ilçemiz eğitim kurumlarında yer alan okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerle büyük bir organizasyonla gerçekleştirilmiştir. Bu vatanın çok zor şartlarda kazanıldığı ve bizlere emanet edildiği anıt, müze, şehitlik ve savaş alanlarının gezilmesiyle bir kez daha vurgulanmış; yaşanmış ibretlik olaylar yaşandığı yerlerinde profesyonel gezi rehberleri aracılığıyla anlatılarak şehit ve gazilerimiz yeniden minnetle anılmıştır” dedi.

Gömeç Belediyesi’nin5 gün süresince organize ettiği Çanakkale gezileri boyunca öğrencilere farklı bir atmosfer yaşattığını kaydeden Süleyman Albay, “Şanlı kahramanlık mücadelelerinin yaşandığı savaş cephelerini tek tek gezerek ecdadın kahramanlıklarına yerinde şahitlik ederek kahraman ecdada dua ettiler. Gezi boyunca her noktada alan rehberleri tarafından bilgilendirilen öğrenciler Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi’nde Çanakkale Savaşı sahnelerinin 3 boyutlu olarak anlatıldığı 11 salonda 1 saat 15 dakikalık tarih yolculuğu yaptı. Gömeç Belediyesi, sorunsuz bir gezi organizasyonu olması için gezinin her detayını en ince ayrıntısına kadar düşündü. Gezi boyunca; yemek organizasyonu, sorunsuz ulaşım, gibi birçok detayı düşünen belediye yetkilileri, memnuniyetin üst seviyede olması için her türlü imkânı seferber etti” diye konuştu.

Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Albay, “Bu gezide emeği geçen Gömeç Kaymakamı Önder Coşğun’ a, Gömeç Belediye Başkanı Kazım Arslan’a, Gömeç Belediyesi Başkan Yardımcısı Eşref Uslu’ya vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı.