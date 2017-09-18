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18 Eylül 2017 15:48

Gömeç’e yeni devlet hastanesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu Gömeç’e yapılacak olan yeni ilçe hastanesinin için yeni devlet hastanesi müjdesi geldi.

Gömeç’e yeni devlet hastanesi

18 Eylül 2017 15:48


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Aydınlıoğlu, “Körfezde çok büyük sağlık yatırımları hayata geçirdik. Bu yatırımlar kapsamında; Ayvalık ve Havran Devlet Hastanelerini açıldı, Burhaniye Devlet Hastanesinin inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Edremit Devlet Hastanesinin de ödeneği hazır yer ve proje çalışmaları devam ediyor ve Gömeç Devlet Hastanemizin ihalesi yapılmış sözleşmesi imzalanmıştı, yer teslimi de yapılarak inşaat aşamasına gelinmiştir.”dedi.


Gömeç’e yapılacak yeni devlet hastanesi hakkında teknik bilgiler de veren Aydınlıoğlu, “10 yataklı Entegre Gömeç Devlet Hastanemiz yaklaşık 5 bin metrekarelik arsa üzerine, bin 900 metrekarelik oturum alanı ve toplam 3 bin 777 metrekarelik zemin üzerine 2 katlı betonarme olarak yapılacak ve inşallah 21.08.2018 de hizmete açılacaktır. Hastanemizin ihale bedeli 6 Milyon 218 bin liradır. Körfez Bölgemizde ve Balıkesir de yapmış olduğumuz büyük yatırımlarda katkısı bulunan başta Sağlık Bakanlarımıza, İl Sağlık Müdürümüz ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterimize teşekkür eder, Gömeç Yeni Devlet Hastanemizin Gömeç’li hemşerilerime hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.” diye konuştu.




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